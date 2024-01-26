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Целый город на Алтае остался без воды и света

Целый город на Алтае остался без воды и света

Город Бийск в Алтайской области столкнулся с отсутствием воды и света из-за коммунальной аварии. Как сообщил мэр города Виктор Щигрев в своем Telegram-канале, в 01:15 была зафиксирована аварийная ситуация на сети холодного водоснабжения в районе Старого центра.

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