Целый город на Алтае остался без воды и света

Город Бийск в Алтайской области столкнулся с отсутствием воды и света из-за коммунальной аварии. Как сообщил мэр города Виктор Щигрев в своем Telegram-канале, в 01:15 была зафиксирована аварийная ситуация на сети холодного водоснабжения в районе Старого центра.