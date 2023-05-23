Владимир Корнилов: Гений или шут? Французский мыслитель предлагает передать место России в Совбезе ООН Украине

На сайте издания «GOLOS.EU» опубликована новая запись оппозиционного журналиста, политолога Владимира Корнилова: Великий французский мыслитель, Сунь-цзы современности, автор стратегии «перевернутого Троянского коня» Бернар-Анри Леви на страницах Wall Street Journal поделился еще одной гениальной идеей! Он предлагает лишить Россию места в Совбезе ООН и передать его… (барабанная дробь)… конечно, Украине! На основании чего? Вот сейчас вы будете особенно смеяться! На основании того, что 1-й Украинский фронт освобождал узников Освенцима!!!! Ну, гений же! Да на этом фоне его «перевернутый Троянский конь» просто меркнет! Эта запись также доступна в Telegram автора.