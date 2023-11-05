Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

146 884 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Кузнецов
    "Заморозив счета" России в западных банках капиталисты сами себе нанесли "удар под дых". Потерять репутацию стоит гор...О золотовалютных ...
  • БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
    Как ни свяжутся с Россией так у них везде облом. И поделом..некуй лезть туда, куда собака свой не сует.О золотовалютных ...
  • БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
    Деньги ваши скоро, четыре сбоку ваших нет , скоро будут Нашими!!!!О золотовалютных ...

Показываю на примере журнала "Огонёк", как предавали СССР

Показываю на примере журнала "Огонёк", как предавали СССР

СССР по праву считался самой читающей страной в мире. Но много читать мало, нужно ещё читать правильные вещи.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
иван ница
Если бы партийная верхушка не секретила все подряд , то и коротичей не было бы
Ответить
1 д.
лл
лина любимцева
Ну не знаю, как по поводу журнала &quot;Огонек&quot;, но хорошо помню, как переругалась со всеми в отделе на работе. ВСЕ СОТРУДНИКИ, ДО ЕДИНОГО, были за Горбачева и &quot;перестройку&quot;. Одна я была против и понимала,  что происходит,  кто дорвался до власти, и чем это все может закончиться.... Потом уже, через несколько лет, когда наше предприятие аннулировали, отдел ликвидировали, а всех сотрудников сократили (по факту мы остались на улице), видела некоторых приверженцев Горбачева. Общипанные кролики. Подходили ко мне и говорили, что &quot;ты была ПРАВА&quot;... А что толку...МОЗГАМИ НУЖНО БЫЛО ДУМАТЬ, а не задницей. А у нас в России народ в большинстве привык думать именно ТЕМ местом.
Ответить
1 д.
вага карлито
Большинство народа в конце 80 годов хотели просто на просто реальных перемен! Да они могли состоятся но  93 год уничтожил все зачатки! Парламент мог найти все решения  если бы   враги не привели к власти Елкина! Тот  курс держал на слом   социализма твердо! Потому и выборы 96 года когда народ уже понял что к чему  засыпали американскими фантиками то есть  закончили партию в пользу капитализма!  Говорить о том  что будет дальше очень трудно сегодня потому  что всё в тумане!
Ответить
1 д.

Картина дня

наверх