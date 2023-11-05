СССР по праву считался самой читающей страной в мире. Но много читать мало, нужно ещё читать правильные вещи.
Показываю на примере журнала "Огонёк", как предавали СССР
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иван ница
Если бы партийная верхушка не секретила все подряд , то и коротичей не было бы
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1 д.
лл
лина любимцева
Ну не знаю, как по поводу журнала "Огонек", но хорошо помню, как переругалась со всеми в отделе на работе. ВСЕ СОТРУДНИКИ, ДО ЕДИНОГО, были за Горбачева и "перестройку". Одна я была против и понимала, что происходит, кто дорвался до власти, и чем это все может закончиться.... Потом уже, через несколько лет, когда наше предприятие аннулировали, отдел ликвидировали, а всех сотрудников сократили (по факту мы остались на улице), видела некоторых приверженцев Горбачева. Общипанные кролики. Подходили ко мне и говорили, что "ты была ПРАВА"... А что толку...МОЗГАМИ НУЖНО БЫЛО ДУМАТЬ, а не задницей. А у нас в России народ в большинстве привык думать именно ТЕМ местом.
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1 д.
вага карлито
Большинство народа в конце 80 годов хотели просто на просто реальных перемен! Да они могли состоятся но 93 год уничтожил все зачатки! Парламент мог найти все решения если бы враги не привели к власти Елкина! Тот курс держал на слом социализма твердо! Потому и выборы 96 года когда народ уже понял что к чему засыпали американскими фантиками то есть закончили партию в пользу капитализма! Говорить о том что будет дальше очень трудно сегодня потому что всё в тумане!
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1 д.
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