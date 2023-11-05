Показываю на примере журнала "Огонёк", как предавали СССР

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лина любимцева

Ну не знаю, как по поводу журнала "Огонек", но хорошо помню, как переругалась со всеми в отделе на работе. ВСЕ СОТРУДНИКИ, ДО ЕДИНОГО, были за Горбачева и "перестройку". Одна я была против и понимала, что происходит, кто дорвался до власти, и чем это все может закончиться.... Потом уже, через несколько лет, когда наше предприятие аннулировали, отдел ликвидировали, а всех сотрудников сократили (по факту мы остались на улице), видела некоторых приверженцев Горбачева. Общипанные кролики. Подходили ко мне и говорили, что "ты была ПРАВА"... А что толку...МОЗГАМИ НУЖНО БЫЛО ДУМАТЬ, а не задницей. А у нас в России народ в большинстве привык думать именно ТЕМ местом.