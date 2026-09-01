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Суд отказал «Реалу» в продлении расследования дела Негрейры еще на полгода, но допросит еще двоих свидетелей в ноябре

Суд Барселоны отклонил ходатайство « Реала » о продлении расследования дела Негрейры еще на шесть месяцев, сообщает COPE.

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