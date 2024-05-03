Согласно исследованиям, уровень религиозности учёных в целом действительно ниже по сравнению с остальным населением, однако это различие ярко выражено лишь в западных странах, а в развивающихся, таких как Индия или Турция, оно совсем незначительно.
Опровергла ли наука существование Бога?
Комментарии
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Олег Дембо
Ответы на вопросы должны давать обычно те, кто вызвал необходимость задавать такие вопросы, а не те, кто задал вопросы. На вопрос: "Существует ли бог?" АРГУМЕНТИРОВАНО, ПО-НАУЧНОМУ без слов "предполагаю", "верю", "оно очевидно" и т. п. должны отвечать ПРИВЕРЖЕНЦЫ существования бога. Ибо ОТ НИХ исходит тема существования бога. Лицемерно называть себя учёным в наше время и БЕЗДОКАЗАТЕЛЬНО веровать в бога. Или крестик снимите, господа учёные, или трусы наденьте.
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16 час.
ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Шо характерно - чем сильнее развиваются средства объективного контроля, тем реже проявления "божественного присутствия". Кстати, кто напомнит крайнее проявление?
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15 час.
Дмитрий Бакланов
Но вы же есть. Вот основное и окончательное доказательство. Ошибка в том, что создателя и созданное -вы считаете отдельными. А ОН в каждой частичке материи. Он не отдельно, мир его материальная часть.
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13 час.
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