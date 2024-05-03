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Опровергла ли наука существование Бога?

Опровергла ли наука существование Бога?

Согласно исследованиям, уровень религиозности учёных в целом действительно ниже по сравнению с остальным населением, однако это различие ярко выражено лишь в западных странах, а в развивающихся, таких как Индия или Турция, оно совсем незначительно.

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Комментарии
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Олег Дембо
Ответы на вопросы должны давать обычно те, кто вызвал необходимость задавать такие вопросы, а не те, кто задал вопросы. На вопрос: &quot;Существует ли бог?&quot;  АРГУМЕНТИРОВАНО, ПО-НАУЧНОМУ без слов &quot;предполагаю&quot;, &quot;верю&quot;, &quot;оно очевидно&quot; и т. п. должны отвечать ПРИВЕРЖЕНЦЫ существования бога. Ибо ОТ НИХ исходит тема существования бога. Лицемерно называть себя учёным в наше время и БЕЗДОКАЗАТЕЛЬНО веровать в бога. Или крестик снимите, господа учёные, или трусы наденьте.
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16 час.
ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Шо характерно - чем сильнее развиваются средства объективного контроля, тем реже проявления &quot;божественного присутствия&quot;. Кстати, кто напомнит крайнее проявление?
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15 час.
Дмитрий Бакланов
Но вы же есть. Вот основное и окончательное доказательство. Ошибка в том, что создателя и созданное -вы считаете отдельными. А ОН в каждой частичке материи. Он не отдельно, мир его материальная часть.
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13 час.

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