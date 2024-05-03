Опровергла ли наука существование Бога?

Олег Дембо

Ответы на вопросы должны давать обычно те, кто вызвал необходимость задавать такие вопросы, а не те, кто задал вопросы. На вопрос: "Существует ли бог?" АРГУМЕНТИРОВАНО, ПО-НАУЧНОМУ без слов "предполагаю", "верю", "оно очевидно" и т. п. должны отвечать ПРИВЕРЖЕНЦЫ существования бога. Ибо ОТ НИХ исходит тема существования бога. Лицемерно называть себя учёным в наше время и БЕЗДОКАЗАТЕЛЬНО веровать в бога. Или крестик снимите, господа учёные, или трусы наденьте.