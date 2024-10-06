Апокалипсис не грянет одномоментно, и будет выглядеть не так, как в фантазиях Голливуда

«Одна из наиболее распространенных мыслей о выживании, с которой я сталкиваюсь, заключается в том, что следующая мировая война обязательно спровоцирует глобальный ядерный конфликт и приведет к миру в стиле Безумного Макса».
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