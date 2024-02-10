Все, что вы еще не знали об Александре Пушкине. Проект «Узнай Россию» в «Одноклассниках»

В день памяти главного русского поэта – марафон на платформе «Узнай Россию» в ОК! Почему Пушкин «наше все»? Правда ли, что выглядел поэт совсем не так, как мы думаем? Вел ли он «донжуанский список»? Был ли он масоном? В день памяти великого русского поэта — марафон на платформе «Узнай Россию» в ОК! Любопытные факты, эксклюзивные материалы и видео от наших авторов — весь день 10 февраля.