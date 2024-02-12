Клиентов банков предупредили о новых атаках мошенников: как защититься

В 2024 году ожидается рост атак на клиентов банков через вирусы-трояны на 10%, несмотря на то, что в 2023 году такие атаки фиксировались реже, заявили опрошенные «Коммерсантом» эксперты по информбезопасности.
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