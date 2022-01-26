Активов поиск: чем грозит уголовное дело против СГ «Спасские ворота-М»

Сотрудникам страховой группы «Спасские ворота-М», которые могут быть причастны к махинациям с активами компании, грозит до четырех лет лишения свободы, а при выявлении сговора между ними — до семи лет, сообщили опрошенные «Известиями» юристы.
Сотрудникам страховой группы «Спасские ворота-М», которые могут быть причастны к махинациям с активами компании, грозит до четырех лет лишения свободы, а при выявлении сговора между ними — до семи лет, сообщили опрошенные «Известиями» юристы.
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