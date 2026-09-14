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Царьград

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Люди выбирают - еда или образование? И только в Банке России всё хорошо

Люди выбирают - еда или образование? И только в Банке России всё хорошо

Мы оказались в ситуации, когда выбираем – еда или образование. Продукты стали настолько дорогими, что оплату другого, что тоже необходимо и желанно, приходится откладывать.

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