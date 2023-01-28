Чемпионат Европы по биатлону. Смешанная эстафета. Бьонтегор и Сорум выступят за Норвегию, Шпарк и Гротиан – за Германию

29 января на чемпионате Европы по биатлону в Ленцерхайде пройдет смешанная эстафета. Чемпионат Европы по биатлону-2023 Ленцерхайде, Швейцария Смешанная эстафета Начало – 12:30 по московскому времени.
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