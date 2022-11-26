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«Не думаю, что это надолго». Ленард и Джордж пропустят матч с «Индианой»

«Клипперс» проведут еще как минимум один матч без своих главных звезд Кавая Ленарда и Пола Джорджа. Ленард и Джордж точно не сыграют против «Индианы» в воскресенье.

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