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ХАЗИН БЫСТРО И ПРОСТО РАЗЪЯСНИЛ СЕКРЕТНЫЕ ДОГОВОРЁННОСТИ РОССИИ, КИТАЯ, ИНДИИ И США

ХАЗИН БЫСТРО И ПРОСТО РАЗЪЯСНИЛ СЕКРЕТНЫЕ ДОГОВОРЁННОСТИ РОССИИ, КИТАЯ, ИНДИИ И США

Экономист Михаил Хазин рассказал, что в обозримом будущем ожидается полный пересмотр модели управления мировой политикой.

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Комментарии
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Лев Добрый
Это что же получается, что Россия ведёт сепаратные переговоры с пиндо-сранцами США? А как же БРИКС, Африка и другие начинания? 👀😱👈
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1 д.
ВК
Василий Коликов
Россия, Индия, Китай - это наиболее весомые члены БРИКС. И они будут выступать в этом процессе как представители всей БРИКС.
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1 д.

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