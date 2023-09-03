ХАЗИН БЫСТРО И ПРОСТО РАЗЪЯСНИЛ СЕКРЕТНЫЕ ДОГОВОРЁННОСТИ РОССИИ, КИТАЯ, ИНДИИ И США
Экономист Михаил Хазин рассказал, что в обозримом будущем ожидается полный пересмотр модели управления мировой политикой.
Комментарии
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Это что же получается, что Россия ведёт сепаратные переговоры с пиндо-сранцами США? А как же БРИКС, Африка и другие начинания? 👀😱👈
Россия, Индия, Китай - это наиболее весомые члены БРИКС. И они будут выступать в этом процессе как представители всей БРИКС.
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