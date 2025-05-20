Российские хакеры вычислили местоположение бригады ВСУ через интимные фотографии

МОСКВА, 20 мая, ФедералПресс. Российская хакерская группа Killnet смогла установить местоположение 148-й бригады Вооруженных сил Украины, получив доступ к интимным фотографиям любовницы одного из украинских военнослужащих.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии