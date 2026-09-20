Дәүләт Думасына сайлауларның беренче нәтиҗәләре 21:00 сәгатьтән соң билгеле булачак

РФ Дәүләт Думасы депутатларын сайлауның беренче нәтиҗәләре бүген, 20 сентябрьдә Мәскәү вакыты белән 21:00 сәгатьтән соң билгеле булачак.
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