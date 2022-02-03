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Главком ВСУ Залужный: Киев не разрабатывал планов о вводе военных в Крым и Донбасс

Главком ВСУ Залужный: Киев не разрабатывал планов о вводе военных в Крым и Донбасс

КИЕВ, 3 фев - РИА Новости. Украинские власти не разрабатывали планов о вводе войск на территории Донецка, Луганска и Крыма, заявил главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный.

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