Запрет на участие в президентских выборах в Румынии популярному кандидату Кэлину Джеорджеску, его политическое преследование, а также игнорирование этих фактов со стороны Евросоюза являются признаками вырождения Европы в диктатуру, это может привести к распаду ЕС.