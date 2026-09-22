Объекты теплоснабжения Петербурга полностью готовы к отопительному сезону

Сегодня, 22 сентября, на заседании правительства Санкт-Петербурга под руководством губернатора Александра Беглова обсудили готовность теплоснабжающих организаций к отопительному сезону 2026/2027.
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