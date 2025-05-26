Суеверия, которые не совместимы с церковью: богослов Лебедев рассказал, какие действия православных выглядят абсурдно Ольга БезродняяБогослов Андрей Лебедев рассказал, как суеверия порочат РПЦ и оказывают негативное влияние на репутацию православной церкви.
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