Суеверия, которые не совместимы с церковью: богослов Лебедев рассказал, какие действия православных выглядят абсурдно Ольга БезродняяБогослов Андрей Лебедев рассказал, как суеверия порочат РПЦ и оказывают негативное влияние на репутацию православной церкви.