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  • Григорий Малахов
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Суеверия, которые не совместимы с церковью: богослов Лебедев рассказал, какие действия православных выглядят абсурдно

Суеверия, которые не совместимы с церковью: богослов Лебедев рассказал, какие действия православных выглядят абсурдно

Суеверия, которые не совместимы с церковью: богослов Лебедев рассказал, какие действия православных выглядят абсурдно Ольга БезродняяБогослов Андрей Лебедев рассказал, как суеверия порочат РПЦ и оказывают негативное влияние на репутацию православной церкви.

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