Глава ДТЭК Тимченко: в последние недели все больше дронов ВС РФ достигают целей

За последние несколько недель все больше российских дронов и ракет достигают намеченных целей. Об этом сообщил глава украинской энергокомпании ДТЭК Максим Тимченко, слова которого передает The Financial Times.
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