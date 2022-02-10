Кино: Почему актриса Алёна Яковлева 3 раза побывала замужем, но так и не научилась доверять мужчинам и в чём винит знаменитого отца

Фильмография актрисы насчитывает более 130 работ в кино и сериалах, а ещё она сыграла множество ролей на сцене Московского академического театра сатиры, где служит уже больше 35 лет.
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