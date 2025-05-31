Вентилятор напольный Galaxy GL8111 белый в Луганске - 4 500 руб

Мощность 60 Вт Сенсорное управление Удобный LED-дисплей Пульт дистанционного управления в комплекте Таймер на 12 часов 3 скорости потока воздуха 2 режима работы («Wind type» - естественный ветер, при котором интенсивность воздушного потока хаотично меняется (имитируя натуральный ветер)) Подсветка дисплея Эргономичный дизайн и устойчивая конструкция Автоматическое вращение корпуса на 70° Низкий уровень шума – 50 дБ Высота вентилятора 85 см Номинальное напряжение 220-240 В ~ Номинальная частота 50 Г ц Длина шнура питания, м: 1,5 .