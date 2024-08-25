Представитель действующего на территории Николаевщины подпольного движения Серей Лебедев подтвердил результативность нанесённых Вооружёнными силами Российской Федерации точечных ударов, проинформировав о поражённых объектах ВС киевского режима.
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