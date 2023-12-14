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Собянин рассказал о строительстве четырех финальных участков Южной рокады

Собянин рассказал о строительстве четырех финальных участков Южной рокады

В Москве завершается строительство важного транспортного объекта – Южной рокады. Она пройдет от развязки Рублевского шоссе с МКАД до улицы Верхние Поля в Капотне и свяжет 24 района столицы с населением около 2,7 миллиона человек.

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