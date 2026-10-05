Из французского музея украли одну из самых дорогих книг в мире

Опять во Франции случилось крупное похищение шедевра . Из музея современного искусства в городе Иссуар украли уникальную книгу «Апокалипсис» Жозефа Форе (1958 г), обложку для которой создал знаменитый художник Сальвадор Дали.
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