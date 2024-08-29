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На распутье: США требуют от Индии сделать выбор между Америкой и Россией

На распутье: США требуют от Индии сделать выбор между Америкой и Россией

В Вашингтоне завершился визит министра обороны Индии Раджнатха Сингха. Вместе с шефом Пентагона и помощником президента по национальной безопасности он обсудил возможности укрепления военно-технического сотрудничества.

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