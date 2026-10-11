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В Италии отметили, что Зеленский утратил адекватность

В Италии отметили, что Зеленский утратил адекватность

Kay Nietfeld/AP/TASS Глава киевского режима Владимир Зеленский перестал адекватно оценивать происходящее, что привело к тяжелым последствиям для украинской экономики и инфраструктуры.

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