Kay Nietfeld/AP/TASS Глава киевского режима Владимир Зеленский перестал адекватно оценивать происходящее, что привело к тяжелым последствиям для украинской экономики и инфраструктуры.
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