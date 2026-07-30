Женские страсти
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Женские страсти

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Тест: Какой магазинчик вы бы смогли открыть?

Случалось ли вам, гуляя по городским улицам, набредать на небольшие и уютные лавки, которые переместились сюда словно из Косого переулка? Выбирайте утверждения из нашего теста и узнайте, хозяином какого магазина вы могли бы стать.

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