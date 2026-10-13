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Аргументы и Факты

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Врач Фуки назвал причины запаха изо рта у людей со здоровыми зубами

Врач Фуки назвал причины запаха изо рта у людей со здоровыми зубами

Неприятный запах изо рта далеко не всегда свидетельствует о наличии кариеса или заболеваний десен и может быть вызван причинами, которые не связаны со стоматологическими проблемами.

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