Врач Фуки назвал причины запаха изо рта у людей со здоровыми зубами

Неприятный запах изо рта далеко не всегда свидетельствует о наличии кариеса или заболеваний десен и может быть вызван причинами, которые не связаны со стоматологическими проблемами.
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