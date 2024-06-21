Наращивание ногтей полигелем, подробная инструкция

Несмотря на то, что естественность сейчас в моде, многие девушки до сих пор стремятся нарастить себе ноготки перед их декоративным покрытием, чтобы маникюр выглядел эффектно, необычно, поскольку добиться таким методом можно любой формы и длины ногтевой пластины.