Наращивание ногтей полигелем, подробная инструкция

Несмотря на то, что естественность сейчас в моде, многие девушки до сих пор стремятся нарастить себе ноготки перед их декоративным покрытием, чтобы маникюр выглядел эффектно, необычно, поскольку добиться таким методом можно любой формы и длины ногтевой пластины.
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