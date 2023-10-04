В ДНР заочно осудили военного ВСУ за приказ расстрелять гражданскую машину

В Донецкой народной республике (ДНР) суд заочно приговорил к 26 годам лишения свободы 37-летнего командира 2-й роты 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Чоловского, отдавшего приказ об убийстве мирного жителя.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии