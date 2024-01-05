Кожевников о трансферах: «Авангард» и Курьянов удивили. Прохоркин, Жафяров, словак... А говорили, что рынок пустой. Рыжим везет»

– Главное событие последних дней? – Понравилось, как прошел последний день обменов. Все говорили, что игроков на трансферах почти нет, но некоторые клубы все же сумели подсуетиться.
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