Секреты выбора хорошей передержки для собак, чтобы вы наслаждались отпуском

Если хозяевам приходится уезжать из дома, животных отдают на передержку. Ветеринар объясняет, как помочь питомцу адаптироваться к новому месту и снизить уровень стресса, чтобы сделать его жизнь в ваше отсутствие максимально комфортной.
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