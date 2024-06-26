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Секреты выбора хорошей передержки для собак, чтобы вы наслаждались отпуском

Секреты выбора хорошей передержки для собак, чтобы вы наслаждались отпуском

Если хозяевам приходится уезжать из дома, животных отдают на передержку. Ветеринар объясняет, как помочь питомцу адаптироваться к новому месту и снизить уровень стресса, чтобы сделать его жизнь в ваше отсутствие максимально комфортной.

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