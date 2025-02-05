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Крымское информационное агентство

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Роспотребнадзор оценит риски для здоровья населения после разлива мазута в Черном море

Роспотребнадзор оценит риски для здоровья населения после разлива мазута в Черном море

Фото: Гала АмарандоВ зоне ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Краснодарском крае и Республике Крым превышений норм не зафиксировано, за исключением нефтепродуктов в морской воде и прибрежном песке.

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