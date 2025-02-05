Роспотребнадзор оценит риски для здоровья населения после разлива мазута в Черном море

Фото: Гала АмарандоВ зоне ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Краснодарском крае и Республике Крым превышений норм не зафиксировано, за исключением нефтепродуктов в морской воде и прибрежном песке.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии