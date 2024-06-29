ВС РФ освободили часть села Пивденное (Ленинское) на Торецком участке фронта Вооруженные силы Российской Федерации добились определенных успехов на Торецком участке фронта.
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ВС РФ освободили часть села Пивденное (Ленинское) на Торецком участке фронта Вооруженные силы Российской Федерации добились определенных успехов на Торецком участке фронта.
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