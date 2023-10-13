От драки в баре до прогулки с собакой — 10 случайностей, благодаря которым эти звезды начали карьеру

Покорить Голливуд и прославиться на весь мир — задача не из простых. Но некоторые актеры и актрисы, которых сегодня мы регулярно видим в любимых фильмах и сериалах, даже не ставили перед собой такой цели.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии