Умеренно морозная, но местами с прояснениями: синоптик Ильин рассказал, какая погода ждет туляков с 10 по 14 февраля

В течение рабочей недели с 10 по 14 февраля под влиянием антициклона в Тульской области сохранится умеренно морозная, преимущественно облачная, но местами с прояснениями погода, без осадков в начале недели и с небольшим снегом в конце рабочей недели.
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