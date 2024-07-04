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Царьград

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"И что будет делать Путин?": России готовят второй фронт. Предатель "объявил войну" от имени Киева

"И что будет делать Путин?": России готовят второй фронт. Предатель "объявил войну" от имени Киева

Ситуация на фронте становится всё более напряжённой - Запад не мелочится в вопросах провокации и втягивания Москвы в глобальную войну.

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Комментарии
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Ю
Юрий Зубрин
Уже один раз &quot;кохи &quot;пытались пройти маршем по территории  СССР,чем и где эти &quot;марши&quot; закончились все знают .Не пытайтесь ипытывать терпение ,потом будет очень страшно всем ,и вам в том числе в первую очередь !
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17 час.
Владимир Петров
Это тот случай, когда можно жахнуть тактическим ядерным...
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16 час.

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