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Царьград

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Путин проведет заседание по оборонным технологиям и встретится с султаном Омана

Путин проведет заседание по оборонным технологиям и встретится с султаном Омана

Президент России Владимир Путин проведет заседание военно-промышленной комиссии. В его планах также двусторонние совещания по экономике и безопасности, а также встреча с главами муниципалитетов и султаном Омана.

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