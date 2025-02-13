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Царьград

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Баранец реконструировал переговоры Путина и Трампа: "Теперь я тебя поймаю"

Баранец реконструировал переговоры Путина и Трампа: "Теперь я тебя поймаю"

Трамп поговорил с Путиным, а потом и с Зеленским. Новость масштабная - сразу пошли предположения, что грядут настоящие переговоры по окончанию СВО, ведь лидера США пригласили в Москву.

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