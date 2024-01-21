Аргументы недели
ГлавнаяПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИсторияКультураШоубизнес
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

98 803 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Jubar
    Нарышкин: Зеленск...
  • Е Пронина
    оне его уже давно хоронят)из учебников по истории убрали и Сталина и Ленина и их идеи о построении справедливого обще...«Коммунисты Росси...
  • Сергей Ковалев
    а шо, если Саша Хинштейн не "призвал" бы, то МВД не? в смысле не отработало бы порядок?.. пипец какой-то!Хинштейн потребов...

The Telegraph: Украина приступила к сооружению собственной «линии Суровикина»

The Telegraph: Украина приступила к сооружению собственной «линии Суровикина»

На фоне слухов о возможном наступлении российских сил Украина начала сооружать многоуровневую систему укреплений — по типу так называемой «линии Суровикина», выстроенной ВС РФ в ходе подготовки к контрнаступлению ВСУ летом 2023 года.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
г
галина
И почему мы это позволяем им делать. Чего мы ждем? Когда начнут бомбить Москву и Санкт-Петербург?
Ответить
20 час.
ОТ
Олег Тимофеев
Не задавайте глупых вопросов все по плану оленеводов.
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх