The Telegraph: Украина приступила к сооружению собственной «линии Суровикина»

На фоне слухов о возможном наступлении российских сил Украина начала сооружать многоуровневую систему укреплений — по типу так называемой «линии Суровикина», выстроенной ВС РФ в ходе подготовки к контрнаступлению ВСУ летом 2023 года.
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