Harper’s Bazaar

240 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр
    Уродство просто и так напоминает советское время: цыгане и южане с золотыми зубами! Мрак!Знакомьтесь: Gabb...
  • Сергей Дмитриев
    Бесконечный свиток - нарезка всего только быстротекущего личного. Побольше бы "мыслей плодовитых и гениями начатых тр...Кейт Миддлтон над...
  • Alex Немо
    Чем хуже экономическая обстановка, тем короче женские юбки. Факт отлично известный на Wall street.Этим летом носите...

Бритни Спирс удалила свою страницу в Instagram

Бритни Спирс удалила свою страницу в Instagram

Бритни СпирсGETTY IMAGES В последнее время не проходит ни дня без новостей о Бритни Спирс. Сначала мы напряженно следили за ее борьбой за собственную свободу, которая все-таки окончилась победой (отец певицы Джейми отказался от опеки над ней, которая продолжалась с 2008 года).

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх