Бритни Спирс удалила свою страницу в Instagram

Бритни СпирсGETTY IMAGES В последнее время не проходит ни дня без новостей о Бритни Спирс. Сначала мы напряженно следили за ее борьбой за собственную свободу, которая все-таки окончилась победой (отец певицы Джейми отказался от опеки над ней, которая продолжалась с 2008 года).
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