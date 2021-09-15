Бритни Спирс удалила свою страницу в Instagram

Бритни СпирсGETTY IMAGES В последнее время не проходит ни дня без новостей о Бритни Спирс. Сначала мы напряженно следили за ее борьбой за собственную свободу, которая все-таки окончилась победой (отец певицы Джейми отказался от опеки над ней, которая продолжалась с 2008 года).