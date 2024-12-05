Шольц призвал бежавших в ФРГ украинцев работать или возвращаться обратно

Канцлер Германии Олаф Шольц в своем выступлении в бундестаге призвал граждан Украины, покинувших свою страну, активнее искать работу в Германии, заявив, что в противном случае им следует вернуться на родину.
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