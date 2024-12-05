Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 449 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Бендер Задунайский
    Для таких где жопа в тепле там и родина !Варфоломеев об от...
  • Юрий Зубрин
    Крысы разбегаются в разные стороны всё чаще и чаще!Директор Национал...
  • Юрий Зубрин
    Очередной ДОЛБОЁБ и заметьте ,все они из пиндосии ,видимо там климат такой ,что 90% населения ДОЛБОЁБЫ ,причем от рож...Отставной генерал...

Шольц призвал бежавших в ФРГ украинцев работать или возвращаться обратно

Шольц призвал бежавших в ФРГ украинцев работать или возвращаться обратно

Канцлер Германии Олаф Шольц в своем выступлении в бундестаге призвал граждан Украины, покинувших свою страну, активнее искать работу в Германии, заявив, что в противном случае им следует вернуться на родину.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх