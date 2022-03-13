«Жетысу» подписал Кривенцева, Гладченко, Мухитулы, Елеусова и Казначеева

«Жетысу» объявил о подписании контрактов с пятью новичками. Ими стали Павел Кривенцев, Максим Гладченко, Казыбек Мухитулы, Мухаммад Елеусов и Валерий Казначеев.

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