Финские танки для Украины столкнулись с проблемами в Германии

В ходе войны на Украине страны НАТО сталкиваются с серьезными логистическими проблемами. Об этом бывший министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто, при котором страна вступила в НАТО, заявил на Симпозиуме Ахтисаари, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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