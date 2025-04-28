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Создан уникальный контрацептив для мужчин

Создан уникальный контрацептив для мужчин

Ученые сообщили об успешных результатах испытаний нового мужского противозачаточного средства. Разработка компании Contraline под названием Adam представляет собой водорастворимый гидрогель, который имплантируется в семявыводящие протоки и предотвращает попадание сперматозоидов в семенную жидкость.

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