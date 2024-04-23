Апрельскую встречу проекта «Час с налоговой и бизнес-омбудсменом» томский уполномоченный, Федеральная налоговая служба и предприниматели посвятили обсуждению УСН

В очередной раз на базе центра «Мой бизнес» встретились представители Федеральной налоговой службы, Уполномоченный по защите прав предпринимателей, представители общественных организаций и бизнеса в рамках проекта «Час с налоговой и бизнес-омбудсменом», чтобы обсудить Упрощенную систему налогообложения: специфику отчетности и расчета налога.