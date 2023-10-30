Футбольный урок в 35 школе.

Футболисты Белшины провели футбольный урок в школе №35. В составе тренера вратарей Павла Лисовского, футболистов основного состава Ильи Кухарчика, Одри Зепатты, Ивана Юрина, Омара Фофаны и Кирилла Леоновича .
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