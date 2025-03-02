СК: Украина с февраля 2022 года атаковала 34 российских региона

Global Look Press/The Presidential Office of Ukrai Вооруженные силы Украины (ВСУ) с февраля 2022 года атаковали свыше 30 регионов вне зоны специальной военной операции (СВО), сообщили в Следственном комитете РФ.
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