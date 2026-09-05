Первая победа в сезоне: «Автомобилист» выиграл в «битве бывших»

«Автомобилист» стартовал в новом сезоне КХЛ с победы. На домашнем льду екатеринбургская команда не без труда обыграла московское «Динамо» – бывший клуб нового наставника «Автомобилиста» Алексея Кудашова.
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